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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/6 талера 1813 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 1/6 талера 1813 года S.G.H. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 1/6 талера 1813 года S.G.H. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,541)
  • Вес 5,397 гр
  • Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9198 гр
  • Диаметр 26,5 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1813
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1813 года со знаком S.G.H.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3509 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 320 EUR. Торги состоялись 20 ноября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Höhn (3)
  • Künker (1)
  • WAG (1)
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1813 S.G.H. на аукционе Höhn - November 20, 2021
Продавец Höhn
Дата 20 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
361 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1813 S.G.H. на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность AU
Цена
123 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1813 S.G.H. на аукционе Höhn - October 28, 2017
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1813 S.G.H. на аукционе WAG - December 6, 2015
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1813 S.G.H. на аукционе Künker - September 24, 2006
Продавец Künker
Дата 24 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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