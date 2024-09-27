Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/48 талера 1813 года H (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 1/48 талера 1813 года H - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 1/48 талера 1813 года H - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Münzen Gut-Lynt GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,250)
  • Вес 0,974 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2435 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 1/48 талера
  • Год 1813
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/48 талера 1813 года со знаком H. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 303 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 38 EUR. Торги состоялись 28 ноября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • WAG (1)
Саксония-Альбертина 1/48 талера 1813 H на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Саксония-Альбертина 1/48 талера 1813 H на аукционе WAG - March 13, 2016
Продавец WAG
Дата 13 марта 2016
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/48 талера 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Саксония-Альбертина Каталог монет Фридриха Августа I Монеты Саксония-Альбертина 1813 года Все саксония-альбертинских монеты саксония-альбертинских серебряные монеты саксония-альбертинских монеты номиналом 1/48 талера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск