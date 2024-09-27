1/48 талера 1813 года H (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/48 талера 1813 года со знаком H. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 303 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 38 EUR. Торги состоялись 28 ноября 2021.

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