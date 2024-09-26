Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
2/3 талера 1813 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14,031 гр
- Чистого серебра (0,3758 oz) 11,6878 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал 2/3 талера
- Год 1813
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2/3 талера 1813 года со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3423 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 400 EUR. Торги состоялись 23 октября 2014.
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Продавец Russiancoin
Дата 3 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 4600 RUB
Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 22 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Spink
Дата 11 декабря 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 2/3 талера 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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