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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2/3 талера 1813 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 2/3 талера 1813 года I.G.S. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 2/3 талера 1813 года I.G.S. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14,031 гр
  • Чистого серебра (0,3758 oz) 11,6878 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 2/3 талера
  • Год 1813
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2/3 талера 1813 года со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3423 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 400 EUR. Торги состоялись 23 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1813 I.G.S. на аукционе Russiancoin - August 3, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 3 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 4600 RUB
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1813 I.G.S. на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
72 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1813 I.G.S. на аукционе Rhenumis - November 25, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1813 I.G.S. на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1813 I.G.S. на аукционе WAG - June 12, 2022
Продавец WAG
Дата 12 июня 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1813 I.G.S. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1813 I.G.S. на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1813 I.G.S. на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1813 I.G.S. на аукционе Gärtner - February 22, 2021
Продавец Gärtner
Дата 22 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1813 I.G.S. на аукционе Darabanth - May 15, 2020
Продавец Darabanth
Дата 15 мая 2020
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1813 I.G.S. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 13, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1813 I.G.S. на аукционе Spink - December 11, 2019
Продавец Spink
Дата 11 декабря 2019
Сохранность F
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1813 I.G.S. на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1813 I.G.S. на аукционе Höhn - October 28, 2017
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1813 I.G.S. на аукционе SINCONA - May 17, 2017
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1813 I.G.S. на аукционе WAG - April 9, 2017
Продавец WAG
Дата 9 апреля 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1813 I.G.S. на аукционе Gorny & Mosch - October 14, 2016
Продавец Gorny & Mosch
Дата 14 октября 2016
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1813 I.G.S. на аукционе Künker - October 22, 2015
Продавец Künker
Дата 22 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1813 I.G.S. на аукционе Höhn - June 6, 2015
Продавец Höhn
Дата 6 июня 2015
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1813 I.G.S. на аукционе Höhn - May 3, 2015
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1813 I.G.S. на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2/3 талера 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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