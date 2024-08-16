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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

10 талеров 1813 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 10 талеров 1813 года S.G.H. - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 10 талеров 1813 года S.G.H. - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 13,364 гр
  • Чистого золота (0,3876 oz) 12,0543 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1813
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 10 талеров 1813 года со знаком S.G.H.. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3974 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 13000 EUR. Торги состоялись 19 июня 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Grün (2)
  • Heritage Eur (1)
  • Hess Divo / Künker (1)
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  • UBS (1)
Саксония-Альбертина 10 талеров 1813 S.G.H. на аукционе Heritage Eur - November 17, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
Саксония-Альбертина 10 талеров 1813 S.G.H. на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
1684 $
Цена в валюте аукциона 1550 EUR
Саксония-Альбертина 10 талеров 1813 S.G.H. на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
4458 $
Цена в валюте аукциона 4200 EUR
Саксония-Альбертина 10 талеров 1813 S.G.H. на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 10 талеров 1813 S.G.H. на аукционе SINCONA - June 9, 2020
Продавец SINCONA
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 10 талеров 1813 S.G.H. на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 10 талеров 1813 S.G.H. на аукционе SINCONA - May 15, 2018
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 10 талеров 1813 S.G.H. на аукционе Höhn - December 7, 2013
Продавец Höhn
Дата 7 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 10 талеров 1813 S.G.H. на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 10 талеров 1813 S.G.H. на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 10 талеров 1813 S.G.H. на аукционе Hess Divo / Künker - October 26, 2012
Продавец Hess Divo / Künker
Дата 26 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 10 талеров 1813 S.G.H. на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 10 талеров 1813 S.G.H. на аукционе Busso Peus - April 27, 2012
Продавец Busso Peus
Дата 27 апреля 2012
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 10 талеров 1813 S.G.H. на аукционе Baldwin's - September 27, 2010
Продавец Baldwin's
Дата 27 сентября 2010
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 10 талеров 1813 S.G.H. на аукционе UBS - September 9, 2008
Продавец UBS
Дата 9 сентября 2008
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 10 талеров 1813 S.G.H. на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 10 талеров 1813 S.G.H. на аукционе Künker - June 17, 2001
Продавец Künker
Дата 17 июня 2001
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 талеров 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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