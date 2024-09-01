Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Дукат 1817 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал Дукат
- Год 1817
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1817 года со знаком I.G.S.. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1258 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4200 EUR. Торги состоялись 21 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 14 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
3900 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность VF
Цена
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