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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Монеты Саксония-Альбертина 1817 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1817 I.G.S.
Средняя цена 4900 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
5 талеров 1817 I.G.S.
Средняя цена 3400 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Дукат 1817 I.G.S.
Средняя цена 3700 $
Продажи
0 6

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1817 I.G.S.
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Талер 1817 I.G.S. Горный
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Талер 1817 S.G.H. Горный
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Талер 1817 I.G.S.
Средняя цена 360 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
Талер 1817 I.G.S. Горный
Средняя цена 400 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
2/3 талера 1817 I.G.S.
Средняя цена 220 $
Продажи
0 63
Аверс
Реверс
1/3 талера 1817 I.G.S.
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1/6 талера 1817 I.G.S.
Средняя цена 140 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
1/12 талера 1817 I.G.S.
Средняя цена 290 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1/24 талера 1817 I.G.S.
Средняя цена 65 $
Продажи
0 21
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