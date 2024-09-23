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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1817 года I.G.S. "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - Талер 1817 года I.G.S. "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - Талер 1817 года I.G.S. "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал Талер
  • Год 1817
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1817 года "Горный" со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6407 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 1600 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2012.

Сохранность
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  • Grün (2)
  • Höhn (3)
  • London Coin Galleries (1)
  • Teutoburger (4)
  • WAG (1)
Саксония-Альбертина Талер 1817 I.G.S. "Горный" на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1817 I.G.S. "Горный" на аукционе WAG - September 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
1599 $
Цена в валюте аукциона 1350 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1817 I.G.S. "Горный" на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1817 I.G.S. "Горный" на аукционе London Coin Galleries - November 1, 2016
Продавец London Coin Galleries
Дата 1 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
1224 $
Цена в валюте аукциона 1000 GBP
Саксония-Альбертина Талер 1817 I.G.S. "Горный" на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1817 I.G.S. "Горный" на аукционе Teutoburger - September 10, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2015
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1817 I.G.S. "Горный" на аукционе Teutoburger - February 28, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1817 I.G.S. "Горный" на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1817 I.G.S. "Горный" на аукционе Höhn - September 15, 2012
Продавец Höhn
Дата 15 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1817 I.G.S. "Горный" на аукционе Teutoburger - September 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1817 I.G.S. "Горный" на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1817 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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