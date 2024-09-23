Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1817 года I.G.S. "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал Талер
- Год 1817
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1817 года "Горный" со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6407 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 1600 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2012.
Сохранность
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- Grün (2)
- Höhn (3)
- London Coin Galleries (1)
- Teutoburger (4)
- WAG (1)
Продавец London Coin Galleries
Дата 1 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
1224 $
Цена в валюте аукциона 1000 GBP
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 15 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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