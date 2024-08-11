Талер 1817 года I.G.S. "Тип 1817-1821" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1817 года со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31176 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1200 USD. Торги состоялись 9 января 2023.

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