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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1817 года I.G.S. "Тип 1817-1821" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - Талер 1817 года I.G.S. "Тип 1817-1821" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - Талер 1817 года I.G.S. "Тип 1817-1821" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал Талер
  • Год 1817
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1817 года со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31176 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1200 USD. Торги состоялись 9 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (1)
Саксония-Альбертина Талер 1817 I.G.S. на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность XF
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1817 I.G.S. на аукционе Solidus Numismatik - December 12, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 12 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1817 I.G.S. на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1817 I.G.S. на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1817 I.G.S. на аукционе Solidus Numismatik - July 25, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 25 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1817 I.G.S. на аукционе Heritage - January 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1817 I.G.S. на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Саксония-Альбертина Талер 1817 I.G.S. на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1817 I.G.S. на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1817 I.G.S. на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1817 I.G.S. на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1817 I.G.S. на аукционе Gärtner - February 22, 2021
Продавец Gärtner
Дата 22 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1817 I.G.S. на аукционе Höhn - November 2, 2019
Продавец Höhn
Дата 2 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1817 I.G.S. на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1817 I.G.S. на аукционе Höhn - November 9, 2017
Продавец Höhn
Дата 9 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1817 I.G.S. на аукционе Rauch - June 23, 2017
Продавец Rauch
Дата 23 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1817 I.G.S. на аукционе Kricheldorf - February 21, 2017
Продавец Kricheldorf
Дата 21 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1817 I.G.S. на аукционе Höhn - August 2, 2015
Продавец Höhn
Дата 2 августа 2015
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1817 I.G.S. на аукционе Höhn - May 3, 2015
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1817 I.G.S. на аукционе Rauch - March 23, 2013
Продавец Rauch
Дата 23 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1817 I.G.S. на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1817 I.G.S. на аукционе Künker - June 21, 2011
Продавец Künker
Дата 21 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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