Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1817 года I.G.S. "Тип 1817-1821" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал Талер
- Год 1817
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1817 года со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31176 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1200 USD. Торги состоялись 9 января 2023.
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 12 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 22 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Kricheldorf
Дата 21 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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