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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/6 талера 1817 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 1/6 талера 1817 года I.G.S. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 1/6 талера 1817 года I.G.S. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,541)
  • Вес 5,397 гр
  • Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9198 гр
  • Диаметр 26,5 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1817
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1817 года со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3331 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 210 EUR. Торги состоялись 2 июня 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Höhn (15)
  • Künker (2)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (3)
  • Westfälische (1)
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1817 I.G.S. на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
192 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1817 I.G.S. на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
157 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1817 I.G.S. на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1817 I.G.S. на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1817 I.G.S. на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1817 I.G.S. на аукционе Höhn - November 20, 2021
Продавец Höhn
Дата 20 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1817 I.G.S. на аукционе Höhn - September 4, 2021
Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1817 I.G.S. на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1817 I.G.S. на аукционе Höhn - October 4, 2020
Продавец Höhn
Дата 4 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1817 I.G.S. на аукционе Höhn - May 23, 2020
Продавец Höhn
Дата 23 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1817 I.G.S. на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1817 I.G.S. на аукционе Sonntag - May 31, 2017
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1817 I.G.S. на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1817 I.G.S. на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1817 I.G.S. на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1817 I.G.S. на аукционе Höhn - January 13, 2016
Продавец Höhn
Дата 13 января 2016
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1817 I.G.S. на аукционе Westfälische - November 25, 2015
Продавец Westfälische
Дата 25 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1817 I.G.S. на аукционе Höhn - October 24, 2015
Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1817 I.G.S. на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1817 I.G.S. на аукционе Höhn - April 20, 2013
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1817 I.G.S. на аукционе Höhn - September 15, 2012
Продавец Höhn
Дата 15 сентября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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