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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1817 года I.G.S. "Тип 1806-1817" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - Талер 1817 года I.G.S. "Тип 1806-1817" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - Талер 1817 года I.G.S. "Тип 1806-1817" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал Талер
  • Год 1817
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1817 года со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 577 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 1900 EUR. Торги состоялись 25 октября 2012.

Сохранность
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  • UBS (1)
Саксония-Альбертина Талер 1817 I.G.S. на аукционе Frühwald - October 27, 2012
Продавец Frühwald
Дата 27 октября 2012
Сохранность XF
Цена
2459 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1817 I.G.S. на аукционе Höhn - September 15, 2012
Продавец Höhn
Дата 15 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
2101 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1817 I.G.S. на аукционе Höhn - December 3, 2011
Продавец Höhn
Дата 3 декабря 2011
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1817 I.G.S. на аукционе UBS - September 15, 2002
Продавец UBS
Дата 15 сентября 2002
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Талер 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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