Талер 1817 года I.G.S. "Тип 1806-1817" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1817 года со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 577 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 1900 EUR. Торги состоялись 25 октября 2012.

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