Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1817 года I.G.S. "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - Талер 1817 года I.G.S. "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - Талер 1817 года I.G.S. "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал Талер
  • Год 1817
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1817 года "Горный" со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4033 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 12 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (2)
  • Busso Peus (1)
  • Cayón (1)
  • Felzmann (1)
  • Grün (3)
  • Höhn (2)
  • Künker (7)
  • Reinhard Fischer (7)
  • Sonntag (1)
  • WAG (4)
Саксония-Альбертина Талер 1817 I.G.S. "Горный" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
449 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1817 I.G.S. "Горный" на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1817 I.G.S. "Горный" на аукционе Höhn - November 20, 2021
Продавец Höhn
Дата 20 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
620 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1817 I.G.S. "Горный" на аукционе Auction World - July 19, 2021
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1817 I.G.S. "Горный" на аукционе WAG - October 4, 2020
Продавец WAG
Дата 4 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1817 I.G.S. "Горный" на аукционе Reinhard Fischer - September 26, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1817 I.G.S. "Горный" на аукционе Künker - June 25, 2020
Продавец Künker
Дата 25 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1817 I.G.S. "Горный" на аукционе Reinhard Fischer - November 22, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1817 I.G.S. "Горный" на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1817 I.G.S. "Горный" на аукционе Reinhard Fischer - August 30, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 августа 2019
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1817 I.G.S. "Горный" на аукционе Auction World - July 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1817 I.G.S. "Горный" на аукционе Reinhard Fischer - March 16, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 марта 2019
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1817 I.G.S. "Горный" на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1817 I.G.S. "Горный" на аукционе Reinhard Fischer - November 17, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1817 I.G.S. "Горный" на аукционе Künker - October 11, 2018
Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1817 I.G.S. "Горный" на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1817 I.G.S. "Горный" на аукционе Künker - February 8, 2018
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1817 I.G.S. "Горный" на аукционе Reinhard Fischer - September 15, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1817 I.G.S. "Горный" на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Талер 1817 I.G.S. "Горный" на аукционе Reinhard Fischer - March 17, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1817 I.G.S. "Горный" на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Талер 1817 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Саксония-Альбертина Каталог монет Фридриха Августа I Монеты Саксония-Альбертина 1817 года Все саксония-альбертинских монеты саксония-альбертинских серебряные монеты саксония-альбертинских монеты номиналом Талер Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Категория
Год
Поиск