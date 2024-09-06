Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1817 года I.G.S. "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал Талер
- Год 1817
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1817 года "Горный" со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4033 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 850 EUR. Торги состоялись 12 марта 2019.
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Продавец Auction World
Дата 19 июля 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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