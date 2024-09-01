Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/3 талера 1817 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 1/3 талера 1817 года I.G.S. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 1/3 талера 1817 года I.G.S. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 7,016 гр
  • Чистого серебра (0,1879 oz) 5,8443 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 1/3 талера
  • Год 1817
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/3 талера 1817 года со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2339 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 2150 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Höhn (3)
  • Rauch (1)
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1817 I.G.S. на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
933 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1817 I.G.S. на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
2540 $
Цена в валюте аукциона 2150 EUR
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1817 I.G.S. на аукционе Höhn - September 15, 2012
Продавец Höhn
Дата 15 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1817 I.G.S. на аукционе Rauch - December 7, 2010
Продавец Rauch
Дата 7 декабря 2010
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/3 талера 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Саксония-Альбертина Каталог монет Фридриха Августа I Монеты Саксония-Альбертина 1817 года Все саксония-альбертинских монеты саксония-альбертинских серебряные монеты саксония-альбертинских монеты номиналом 1/3 талера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск