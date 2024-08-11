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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

10 талеров 1817 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 10 талеров 1817 года I.G.S. - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 10 талеров 1817 года I.G.S. - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 13,364 гр
  • Чистого золота (0,3876 oz) 12,0543 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1817
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 10 талеров 1817 года со знаком I.G.S.. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5028 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8000 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 10 талеров 1817 I.G.S. на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
5653 $
Цена в валюте аукциона 5300 EUR
Саксония-Альбертина 10 талеров 1817 I.G.S. на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
5970 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Саксония-Альбертина 10 талеров 1817 I.G.S. на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 10 талеров 1817 I.G.S. на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 10 талеров 1817 I.G.S. на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 10 талеров 1817 I.G.S. на аукционе Stack's - March 22, 2022
Саксония-Альбертина 10 талеров 1817 I.G.S. на аукционе Stack's - March 22, 2022
Продавец Stack's
Дата 22 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 10 талеров 1817 I.G.S. на аукционе Künker - March 22, 2022
Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 10 талеров 1817 I.G.S. на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 10 талеров 1817 I.G.S. на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 10 талеров 1817 I.G.S. на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 10 талеров 1817 I.G.S. на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина 10 талеров 1817 I.G.S. на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 10 талеров 1817 I.G.S. на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 10 талеров 1817 I.G.S. на аукционе Solidus Numismatik - December 16, 2018
Продавец Solidus Numismatik
Дата 16 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 10 талеров 1817 I.G.S. на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 10 талеров 1817 I.G.S. на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 10 талеров 1817 I.G.S. на аукционе Höhn - October 28, 2017
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 10 талеров 1817 I.G.S. на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 10 талеров 1817 I.G.S. на аукционе HIRSCH - May 12, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 12 мая 2017
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Саксония-Альбертина 10 талеров 1817 I.G.S. на аукционе Heritage - January 9, 2017
Саксония-Альбертина 10 талеров 1817 I.G.S. на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS62 PCGS
Цена
Саксония-Альбертина 10 талеров 1817 I.G.S. на аукционе Künker - February 4, 2016
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 талеров 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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