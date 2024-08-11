Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
10 талеров 1817 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 13,364 гр
- Чистого золота (0,3876 oz) 12,0543 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал 10 талеров
- Год 1817
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 10 талеров 1817 года со знаком I.G.S.. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5028 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 8000 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2017.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
5970 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 22 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 16 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 12 мая 2017
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Где продать?
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