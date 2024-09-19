Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
2/3 талера 1817 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14,031 гр
- Чистого серебра (0,3758 oz) 11,6878 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал 2/3 талера
- Год 1817
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2/3 талера 1817 года со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2272 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 1800 EUR. Торги состоялись 14 сентября 2012.
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность AU
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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