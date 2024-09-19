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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2/3 талера 1817 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 2/3 талера 1817 года I.G.S. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 2/3 талера 1817 года I.G.S. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14,031 гр
  • Чистого серебра (0,3758 oz) 11,6878 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 2/3 талера
  • Год 1817
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (63)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2/3 талера 1817 года со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2272 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 1800 EUR. Торги состоялись 14 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1817 I.G.S. на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1817 I.G.S. на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1817 I.G.S. на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1817 I.G.S. на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1817 I.G.S. на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1817 I.G.S. на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1817 I.G.S. на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1817 I.G.S. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1817 I.G.S. на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1817 I.G.S. на аукционе Russiancoin - April 13, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1817 I.G.S. на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1817 I.G.S. на аукционе Rauch - December 9, 2022
Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1817 I.G.S. на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность AU
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1817 I.G.S. на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1817 I.G.S. на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1817 I.G.S. на аукционе Sonntag - May 31, 2022
Продавец Sonntag
Дата 31 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1817 I.G.S. на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1817 I.G.S. на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1817 I.G.S. на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1817 I.G.S. на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1817 I.G.S. на аукционе Höhn - November 20, 2021
Продавец Höhn
Дата 20 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2/3 талера 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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