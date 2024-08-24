Дукат 1807 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1807 года со знаком S.G.H.. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1366 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 4500 EUR. Торги состоялись 6 сентября 2013.

Сохранность AU (3) XF (2) VF (1)