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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Дукат 1807 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - Дукат 1807 года S.G.H. - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - Дукат 1807 года S.G.H. - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал Дукат
  • Год 1807
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1807 года со знаком S.G.H.. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1366 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 4500 EUR. Торги состоялись 6 сентября 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Höhn (1)
  • Künker (4)
  • Teutoburger (1)
Саксония-Альбертина Дукат 1807 S.G.H. на аукционе Höhn - January 13, 2016
Продавец Höhn
Дата 13 января 2016
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина Дукат 1807 S.G.H. на аукционе Teutoburger - September 6, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
5913 $
Цена в валюте аукциона 4500 EUR
Саксония-Альбертина Дукат 1807 S.G.H. на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
4046 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Саксония-Альбертина Дукат 1807 S.G.H. на аукционе Künker - June 21, 2011
Продавец Künker
Дата 21 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1807 S.G.H. на аукционе Künker - October 7, 2007
Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность AU
Цена
******
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Саксония-Альбертина Дукат 1807 S.G.H. на аукционе Künker - March 10, 2003
Продавец Künker
Дата 10 марта 2003
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Дукат 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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