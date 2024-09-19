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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Монеты Саксония-Альбертина 1807 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1807 S.G.H.
Средняя цена 6300 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
5 талеров 1807 S.G.H.
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Дукат 1807 S.G.H.
Средняя цена 4200 $
Продажи
0 6

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1807 S.G.H.
Средняя цена 310 $
Продажи
0 68
Аверс
Реверс
Талер 1807 S.G.H. Горный
Средняя цена 390 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
2/3 талера 1807 S.G.H.
Средняя цена 180 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1/6 талера 1807 S.G.H.
Средняя цена 75 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1/48 талера 1807 H
Средняя цена 40 $
Продажи
0 11

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1807 H
Средняя цена 130 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1807 H
Средняя цена 130 $
Продажи
0 2

Пробные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1807 S.G.H. Пробный
Средняя цена 14000 $
Продажи
0 2
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