Талер 1807 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1807 года со знаком S.G.H.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1895 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 8500 EUR. Торги состоялись 4 июня 2018.

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