Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1807 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал Талер
- Год 1807
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1807 года со знаком S.G.H.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1895 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 8500 EUR. Торги состоялись 4 июня 2018.
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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