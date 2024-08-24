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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1807 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - Талер 1807 года S.G.H. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - Талер 1807 года S.G.H. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал Талер
  • Год 1807
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1807 года со знаком S.G.H.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1895 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 8500 EUR. Торги состоялись 4 июня 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина Талер 1807 S.G.H. на аукционе Heritage - June 23, 2024
Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
420 $
Цена в валюте аукциона 420 USD
Саксония-Альбертина Талер 1807 S.G.H. на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1807 S.G.H. на аукционе Heritage Eur - November 17, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1807 S.G.H. на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1807 S.G.H. на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1807 S.G.H. на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Саксония-Альбертина Талер 1807 S.G.H. на аукционе Pesek Auctions - September 27, 2023
Продавец Pesek Auctions
Дата 27 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1807 S.G.H. на аукционе Rauch - September 24, 2023
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1807 S.G.H. на аукционе Heritage - January 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1807 S.G.H. на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1807 S.G.H. на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1807 S.G.H. на аукционе Numisor - June 27, 2022
Продавец Numisor
Дата 27 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1807 S.G.H. на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1807 S.G.H. на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
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Саксония-Альбертина Талер 1807 S.G.H. на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность AU
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Саксония-Альбертина Талер 1807 S.G.H. на аукционе Höhn - November 20, 2021
Продавец Höhn
Дата 20 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1807 S.G.H. на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1807 S.G.H. на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1807 S.G.H. на аукционе Felzmann - December 2, 2020
Продавец Felzmann
Дата 2 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1807 S.G.H. на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1807 S.G.H. на аукционе Sedwick - November 18, 2020
Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1807 S.G.H. на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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