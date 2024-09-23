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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1807 года S.G.H. "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - Талер 1807 года S.G.H. "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - Талер 1807 года S.G.H. "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Kölner Münzkabinett Tyll Kroha Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал Талер
  • Год 1807
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1807 года "Горный" со знаком S.G.H.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5204 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 750 EUR. Торги состоялись 24 марта 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Grün (1)
  • Höhn (4)
  • Kroha (2)
  • Künker (4)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Саксония-Альбертина Талер 1807 S.G.H. "Горный" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1807 S.G.H. "Горный" на аукционе Kroha - October 29, 2022
Продавец Kroha
Дата 29 октября 2022
Сохранность XF
Цена
359 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1807 S.G.H. "Горный" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность XF
Цена
885 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1807 S.G.H. "Горный" на аукционе Höhn - May 23, 2020
Продавец Höhn
Дата 23 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1807 S.G.H. "Горный" на аукционе Höhn - November 2, 2019
Продавец Höhn
Дата 2 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1807 S.G.H. "Горный" на аукционе Kroha - May 4, 2019
Продавец Kroha
Дата 4 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1807 S.G.H. "Горный" на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1807 S.G.H. "Горный" на аукционе Künker - July 9, 2015
Продавец Künker
Дата 9 июля 2015
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1807 S.G.H. "Горный" на аукционе Künker - June 24, 2015
Продавец Künker
Дата 24 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1807 S.G.H. "Горный" на аукционе Teutoburger - February 28, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1807 S.G.H. "Горный" на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1807 S.G.H. "Горный" на аукционе Künker - March 13, 2013
Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1807 S.G.H. "Горный" на аукционе Höhn - April 14, 2012
Продавец Höhn
Дата 14 апреля 2012
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1807 S.G.H. "Горный" на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1807 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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