Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1807 года S.G.H. "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Kölner Münzkabinett Tyll Kroha Nachfolger
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал Талер
- Год 1807
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1807 года "Горный" со знаком S.G.H.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5204 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 750 EUR. Торги состоялись 24 марта 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- Emporium Hamburg (1)
- Grün (1)
- Höhn (4)
- Kroha (2)
- Künker (4)
- Teutoburger (1)
- WAG (1)
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Талер 1807 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск