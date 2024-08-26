Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
2/3 талера 1807 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14,031 гр
- Чистого серебра (0,3758 oz) 11,6878 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал 2/3 талера
- Год 1807
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2/3 талера 1807 года со знаком S.G.H.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1189 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 340 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2022.
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Spink
Дата 11 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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