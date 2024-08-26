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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2/3 талера 1807 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 2/3 талера 1807 года S.G.H. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 2/3 талера 1807 года S.G.H. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14,031 гр
  • Чистого серебра (0,3758 oz) 11,6878 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 2/3 талера
  • Год 1807
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2/3 талера 1807 года со знаком S.G.H.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1189 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 340 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1807 S.G.H. на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
213 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1807 S.G.H. на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность VF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1807 S.G.H. на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1807 S.G.H. на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1807 S.G.H. на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1807 S.G.H. на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1807 S.G.H. на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1807 S.G.H. на аукционе Höhn - November 20, 2021
Продавец Höhn
Дата 20 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1807 S.G.H. на аукционе Höhn - November 20, 2021
Продавец Höhn
Дата 20 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1807 S.G.H. на аукционе Höhn - September 4, 2021
Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1807 S.G.H. на аукционе WAG - July 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1807 S.G.H. на аукционе Spink - December 11, 2019
Продавец Spink
Дата 11 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1807 S.G.H. на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1807 S.G.H. на аукционе Höhn - May 27, 2017
Продавец Höhn
Дата 27 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1807 S.G.H. на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1807 S.G.H. на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1807 S.G.H. на аукционе Höhn - October 24, 2015
Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1807 S.G.H. на аукционе Höhn - June 6, 2015
Продавец Höhn
Дата 6 июня 2015
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1807 S.G.H. на аукционе WAG - February 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1807 S.G.H. на аукционе Rauch - March 25, 2011
Продавец Rauch
Дата 25 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1807 S.G.H. на аукционе GGN - February 22, 1992
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1807 S.G.H. на аукционе GGN - February 22, 1992
Продавец GGN
Дата 22 февраля 1992
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 2/3 талера 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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