2/3 талера 1807 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2/3 талера 1807 года со знаком S.G.H.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1189 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 340 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2022.

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