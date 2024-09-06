Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1/48 талера 1807 года H (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,250)
- Вес 0,974 гр
- Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2435 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал 1/48 талера
- Год 1807
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/48 талера 1807 года со знаком H. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1228 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 60 EUR. Торги состоялись 5 сентября 2021.
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Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 августа 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 14 сентября 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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