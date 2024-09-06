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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/48 талера 1807 года H (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 1/48 талера 1807 года H - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 1/48 талера 1807 года H - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,250)
  • Вес 0,974 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2435 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 1/48 талера
  • Год 1807
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/48 талера 1807 года со знаком H. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1228 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 60 EUR. Торги состоялись 5 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 1/48 талера 1807 H на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Саксония-Альбертина 1/48 талера 1807 H на аукционе Niemczyk - March 19, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Саксония-Альбертина 1/48 талера 1807 H на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Саксония-Альбертина 1/48 талера 1807 H на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/48 талера 1807 H на аукционе Höhn - September 4, 2021
Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/48 талера 1807 H на аукционе Künker - August 13, 2020
Продавец Künker
Дата 13 августа 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/48 талера 1807 H на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/48 талера 1807 H на аукционе WAG - July 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/48 талера 1807 H на аукционе Russiancoin - September 14, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 14 сентября 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксония-Альбертина 1/48 талера 1807 H на аукционе WAG - July 9, 2017
Продавец WAG
Дата 9 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/48 талера 1807 H на аукционе Russiancoin - January 12, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксония-Альбертина 1/48 талера 1807 H на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/48 талера 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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