10 талеров 1807 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 10 талеров 1807 года со знаком S.G.H.. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2020 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 6600 EUR. Торги состоялись 27 мая 2021.

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