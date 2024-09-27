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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

10 талеров 1807 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 10 талеров 1807 года S.G.H. - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 10 талеров 1807 года S.G.H. - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 13,364 гр
  • Чистого золота (0,3876 oz) 12,0543 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1807
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 10 талеров 1807 года со знаком S.G.H.. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2020 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 6600 EUR. Торги состоялись 27 мая 2021.

Сохранность
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Саксония-Альбертина 10 талеров 1807 S.G.H. на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность AU
Цена
8047 $
Цена в валюте аукциона 6600 EUR
Саксония-Альбертина 10 талеров 1807 S.G.H. на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
4552 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Саксония-Альбертина 10 талеров 1807 S.G.H. на аукционе Künker - September 27, 2006
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
******
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Саксония-Альбертина 10 талеров 1807 S.G.H. на аукционе Künker - June 17, 2001
Продавец Künker
Дата 17 июня 2001
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 талеров 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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