Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1/6 талера 1807 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,541)
- Вес 5,397 гр
- Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9198 гр
- Диаметр 26,5 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал 1/6 талера
- Год 1807
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1807 года со знаком S.G.H.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1160 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 130 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2015.
Сохранность
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- Höhn (3)
- Münzen Gut-Lynt (1)
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Где продать?
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