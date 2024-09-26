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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1 пфенниг 1807 года H (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1807 года H - цена монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 1 пфенниг 1807 года H - цена монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,7 - 2,3 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1807
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 пфенниг 1807 года со знаком H. Это медная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2513 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 130 EUR. Торги состоялись 12 мая 2022.

Сохранность
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  • WAG (1)
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1807 H на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
135 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1807 H на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
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