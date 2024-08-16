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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

3 пфеннига 1807 года H (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1807 года H - цена монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 3 пфеннига 1807 года H - цена монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,2 - 5,7 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1807
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 3 пфеннига 1807 года со знаком H. Это медная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1623 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 480 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Höhn (1)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • WAG (1)
Саксония-Альбертина 3 пфеннига 1807 H на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Саксония-Альбертина 3 пфеннига 1807 H на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
541 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Саксония-Альбертина 3 пфеннига 1807 H на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Саксония-Альбертина 3 пфеннига 1807 H на аукционе Katz - June 25, 2017
Продавец Katz
Дата 25 июня 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Саксония-Альбертина 3 пфеннига 1807 H на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 пфеннига 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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