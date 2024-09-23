Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Дукат 1809 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - Дукат 1809 года S.G.H. - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - Дукат 1809 года S.G.H. - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал Дукат
  • Год 1809
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1809 года со знаком S.G.H.. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 409 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 31 января 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (3)
  • Reinhard Fischer (7)
  • UBS (3)
Саксония-Альбертина Дукат 1809 S.G.H. на аукционе Reinhard Fischer - July 12, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 12 июля 2019
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина Дукат 1809 S.G.H. на аукционе Reinhard Fischer - May 18, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина Дукат 1809 S.G.H. на аукционе Reinhard Fischer - March 16, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина Дукат 1809 S.G.H. на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность AU
Цена
3903 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Саксония-Альбертина Дукат 1809 S.G.H. на аукционе Reinhard Fischer - January 12, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 12 января 2019
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина Дукат 1809 S.G.H. на аукционе Reinhard Fischer - November 17, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина Дукат 1809 S.G.H. на аукционе Reinhard Fischer - September 7, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 7 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина Дукат 1809 S.G.H. на аукционе Reinhard Fischer - May 19, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина Дукат 1809 S.G.H. на аукционе Künker - July 3, 2014
Продавец Künker
Дата 3 июля 2014
Сохранность XF
Цена
1637 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Саксония-Альбертина Дукат 1809 S.G.H. на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина Дукат 1809 S.G.H. на аукционе UBS - January 23, 2006
Продавец UBS
Дата 23 января 2006
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина Дукат 1809 S.G.H. на аукционе UBS - September 5, 2005
Продавец UBS
Дата 5 сентября 2005
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина Дукат 1809 S.G.H. на аукционе UBS - January 24, 2000
Продавец UBS
Дата 24 января 2000
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Саксония-Альбертина Каталог монет Фридриха Августа I Монеты Саксония-Альбертина 1809 года Все саксония-альбертинских монеты саксония-альбертинских золотые монеты саксония-альбертинских монеты номиналом Дукат Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск