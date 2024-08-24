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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Монеты Саксония-Альбертина 1809 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1809 S.G.H.
Средняя цена 6200 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 талеров 1809 S.G.H.
Средняя цена 3000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Дукат 1809 S.G.H.
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 13

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1809 S.G.H.
Средняя цена 120 $
Продажи
1 94
Аверс
Реверс
Талер 1809 S.G.H. Горный
Средняя цена 480 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
2/3 талера 1809 S.G.H.
Средняя цена 130 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
1/3 талера 1809 S.G.H.
Средняя цена 140 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
1/6 талера 1809 S.G.H.
Средняя цена 75 $
Продажи
0 55
Аверс
Реверс
1/12 талера 1809 S.G.H.
Средняя цена 90 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
8 пфеннигов 1809 H
Средняя цена 720 $
Продажи
0 14

Медные монеты

Аверс
Реверс
4 пфеннига 1809 H
Средняя цена 50 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1809 H
Средняя цена
Продажи
0 0

Памятные монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1809 KR 400 лет Лейпцигскому университету
Средняя цена 7500 $
Продажи
0 17
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