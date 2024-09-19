Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
8 пфеннигов 1809 года H (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,250)
- Вес 1,299 гр
- Чистого серебра (0,0104 oz) 0,3247 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал 8 пфеннигов
- Год 1809
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 8 пфеннигов 1809 года со знаком H. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 329 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 28 января 2021.
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Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 13 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Höhn
Дата 15 сентября 2012
Сохранность UNC
Цена
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