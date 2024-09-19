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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

8 пфеннигов 1809 года H (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 8 пфеннигов 1809 года H - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 8 пфеннигов 1809 года H - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,250)
  • Вес 1,299 гр
  • Чистого серебра (0,0104 oz) 0,3247 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 8 пфеннигов
  • Год 1809
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 8 пфеннигов 1809 года со знаком H. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 329 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3400 EUR. Торги состоялись 28 января 2021.

Сохранность
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  • Numismatica Ferrarese (1)
  • Russiancoin (2)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (2)
Саксония-Альбертина 8 пфеннигов 1809 H на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
101 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Саксония-Альбертина 8 пфеннигов 1809 H на аукционе Münzen & Medaillen - November 12, 2021
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 12 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 8 пфеннигов 1809 H на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 8 пфеннигов 1809 H на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Саксония-Альбертина 8 пфеннигов 1809 H на аукционе Künker - January 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 8 пфеннигов 1809 H на аукционе HIRSCH - February 13, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 13 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 8 пфеннигов 1809 H на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксония-Альбертина 8 пфеннигов 1809 H на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 8 пфеннигов 1809 H на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 8 пфеннигов 1809 H на аукционе Teutoburger - May 30, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 8 пфеннигов 1809 H на аукционе Höhn - March 1, 2015
Продавец Höhn
Дата 1 марта 2015
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 8 пфеннигов 1809 H на аукционе Teutoburger - December 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 8 пфеннигов 1809 H на аукционе Höhn - September 15, 2012
Продавец Höhn
Дата 15 сентября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 8 пфеннигов 1809 H на аукционе Höhn - September 10, 2011
Продавец Höhn
Дата 10 сентября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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