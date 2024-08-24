Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
2/3 талера 1809 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 14,031 гр
- Чистого серебра (0,3758 oz) 11,6878 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал 2/3 талера
- Год 1809
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2/3 талера 1809 года со знаком S.G.H.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 879 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 200 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2011.
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Продавец Niemczyk
Дата 28 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 28 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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