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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2/3 талера 1809 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 2/3 талера 1809 года S.G.H. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 2/3 талера 1809 года S.G.H. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 14,031 гр
  • Чистого серебра (0,3758 oz) 11,6878 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 2/3 талера
  • Год 1809
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2/3 талера 1809 года со знаком S.G.H.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 879 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 200 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Felzmann (1)
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  • Höhn (13)
  • Katz (2)
  • Kroha (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (1)
  • Teutoburger (2)
  • UBS (1)
  • WAG (4)
  • Westfälische (1)
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1809 S.G.H. на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 27, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 марта 2022
Сохранность VF
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1809 S.G.H. на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1809 S.G.H. на аукционе Höhn - November 20, 2021
Продавец Höhn
Дата 20 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1809 S.G.H. на аукционе WAG - July 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1809 S.G.H. на аукционе Niemczyk - June 28, 2021
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1809 S.G.H. на аукционе Niemczyk - June 28, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 28 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1809 S.G.H. на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1809 S.G.H. на аукционе Höhn - February 28, 2021
Продавец Höhn
Дата 28 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1809 S.G.H. на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1809 S.G.H. на аукционе Höhn - May 23, 2020
Продавец Höhn
Дата 23 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1809 S.G.H. на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1809 S.G.H. на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1809 S.G.H. на аукционе Höhn - November 2, 2019
Продавец Höhn
Дата 2 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1809 S.G.H. на аукционе Felzmann - September 25, 2018
Продавец Felzmann
Дата 25 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1809 S.G.H. на аукционе WAG - May 6, 2018
Продавец WAG
Дата 6 мая 2018
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1809 S.G.H. на аукционе Höhn - April 14, 2018
Продавец Höhn
Дата 14 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1809 S.G.H. на аукционе Höhn - November 9, 2017
Продавец Höhn
Дата 9 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1809 S.G.H. на аукционе Katz - June 25, 2017
Продавец Katz
Дата 25 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1809 S.G.H. на аукционе WAG - January 15, 2017
Продавец WAG
Дата 15 января 2017
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1809 S.G.H. на аукционе WAG - January 24, 2016
Продавец WAG
Дата 24 января 2016
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1809 S.G.H. на аукционе Kroha - December 6, 2014
Продавец Kroha
Дата 6 декабря 2014
Сохранность F
Цена
Саксония-Альбертина 2/3 талера 1809 S.G.H. на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2/3 талера 1809 S.G.H. на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2/3 талера 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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