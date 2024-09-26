Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/6 талера 1809 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 1/6 талера 1809 года S.G.H. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 1/6 талера 1809 года S.G.H. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,541)
  • Вес 5,397 гр
  • Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9198 гр
  • Диаметр 26,5 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1809
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1809 года со знаком S.G.H.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1198 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 240 EUR. Торги состоялись 20 июня 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Heritage (2)
  • Höhn (14)
  • Kroha (2)
  • Künker (5)
  • Möller (1)
  • Münzen Gut-Lynt (7)
  • Numimarket (1)
  • Reinhard Fischer (3)
  • Russiancoin (7)
  • Rzeszowski DA (2)
  • VL Nummus (3)
  • WAG (3)
  • WCN (1)
  • Westfälische (2)
  • Имперская монета (1)
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1809 S.G.H. на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1809 S.G.H. на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1809 S.G.H. на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1809 S.G.H. на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1809 S.G.H. на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1809 S.G.H. на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1809 S.G.H. на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1809 S.G.H. на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1809 S.G.H. на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 19, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1809 S.G.H. на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 19, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1809 S.G.H. на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1809 S.G.H. на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1809 S.G.H. на аукционе Künker - December 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1809 S.G.H. на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1809 S.G.H. на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1809 S.G.H. на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1809 S.G.H. на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1809 S.G.H. на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1809 S.G.H. на аукционе Höhn - September 4, 2021
Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1809 S.G.H. на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1809 S.G.H. на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1809 S.G.H. на аукционе VL Nummus - July 12, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 12 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1809 S.G.H. на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Саксония-Альбертина Каталог монет Фридриха Августа I Монеты Саксония-Альбертина 1809 года Все саксония-альбертинских монеты саксония-альбертинских серебряные монеты саксония-альбертинских монеты номиналом 1/6 талера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск