1/6 талера 1809 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1809 года со знаком S.G.H.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1198 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 240 EUR. Торги состоялись 20 июня 2011.

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