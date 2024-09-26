Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1/6 талера 1809 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,541)
- Вес 5,397 гр
- Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9198 гр
- Диаметр 26,5 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал 1/6 талера
- Год 1809
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1809 года со знаком S.G.H.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1198 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 240 EUR. Торги состоялись 20 июня 2011.
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Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность XF
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Дата 1 декабря 2021
Сохранность AU
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Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
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Дата 4 сентября 2021
Сохранность VF
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Продавец VL Nummus
Дата 12 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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