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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/3 талера 1809 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 1/3 талера 1809 года S.G.H. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 1/3 талера 1809 года S.G.H. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 7,016 гр
  • Чистого серебра (0,1879 oz) 5,8443 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 1/3 талера
  • Год 1809
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/3 талера 1809 года со знаком S.G.H.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2055 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 250 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • VL Nummus (1)
  • WAG (3)
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1809 S.G.H. на аукционе Niemczyk - June 25, 2023
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1809 S.G.H. на аукционе Niemczyk - June 25, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1809 S.G.H. на аукционе Russiancoin - April 13, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 4000 RUB
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1809 S.G.H. на аукционе VL Nummus - January 15, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1809 S.G.H. на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1809 S.G.H. на аукционе Emporium Hamburg - January 3, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 3 января 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1809 S.G.H. на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1809 S.G.H. на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1809 S.G.H. на аукционе Emporium Hamburg - March 2, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 марта 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1809 S.G.H. на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1809 S.G.H. на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1809 S.G.H. на аукционе Emporium Hamburg - May 13, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 мая 2016
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1809 S.G.H. на аукционе Frühwald - November 29, 2014
Продавец Frühwald
Дата 29 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1809 S.G.H. на аукционе Grün - November 21, 2014
Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1809 S.G.H. на аукционе Frühwald - October 18, 2014
Продавец Frühwald
Дата 18 октября 2014
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1809 S.G.H. на аукционе Frühwald - June 26, 2014
Продавец Frühwald
Дата 26 июня 2014
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1809 S.G.H. на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1809 S.G.H. на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1809 S.G.H. на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/3 талера 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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