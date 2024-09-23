Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1/3 талера 1809 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 7,016 гр
- Чистого серебра (0,1879 oz) 5,8443 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал 1/3 талера
- Год 1809
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/3 талера 1809 года со знаком S.G.H.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2055 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 250 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2020.
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Продавец Russiancoin
Дата 13 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 4000 RUB
Продавец VL Nummus
Дата 15 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 марта 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 29 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Grün
Дата 21 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 26 июня 2014
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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