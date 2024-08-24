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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Дукат 1809 года KR "400 лет Лейпцигскому университету" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - Дукат 1809 года KR "400 лет Лейпцигскому университету" - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - Дукат 1809 года KR "400 лет Лейпцигскому университету" - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Leipziger Münzhandlung und Auktion Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал Дукат
  • Год 1809
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1809 года "400 лет Лейпцигскому университету" со знаком KR. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6319 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 15000 EUR. Торги состоялись 22 марта 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Höhn (1)
  • Künker (11)
  • Solidus Numismatik (1)
  • UBS (3)
  • WAG (1)
Саксония-Альбертина Дукат 1809 KR "400 лет Лейпцигскому университету" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
6045 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Саксония-Альбертина Дукат 1809 KR "400 лет Лейпцигскому университету" на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность AU
Цена
7430 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR
Саксония-Альбертина Дукат 1809 KR "400 лет Лейпцигскому университету" на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1809 KR "400 лет Лейпцигскому университету" на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1809 KR "400 лет Лейпцигскому университету" на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1809 KR "400 лет Лейпцигскому университету" на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1809 KR "400 лет Лейпцигскому университету" на аукционе Solidus Numismatik - December 16, 2018
Продавец Solidus Numismatik
Дата 16 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1809 KR "400 лет Лейпцигскому университету" на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1809 KR "400 лет Лейпцигскому университету" на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1809 KR "400 лет Лейпцигскому университету" на аукционе WAG - June 9, 2013
Продавец WAG
Дата 9 июня 2013
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1809 KR "400 лет Лейпцигскому университету" на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1809 KR "400 лет Лейпцигскому университету" на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1809 KR "400 лет Лейпцигскому университету" на аукционе UBS - September 7, 2009
Продавец UBS
Дата 7 сентября 2009
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Дукат 1809 KR "400 лет Лейпцигскому университету" на аукционе Künker - June 23, 2009
Продавец Künker
Дата 23 июня 2009
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1809 KR "400 лет Лейпцигскому университету" на аукционе UBS - September 9, 2008
Продавец UBS
Дата 9 сентября 2008
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Дукат 1809 KR "400 лет Лейпцигскому университету" на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1809 KR "400 лет Лейпцигскому университету" на аукционе UBS - January 21, 2008
Продавец UBS
Дата 21 января 2008
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1809 "400 лет Лейпцигскому университету" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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