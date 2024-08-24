Дукат 1809 года KR "400 лет Лейпцигскому университету" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1809 года "400 лет Лейпцигскому университету" со знаком KR. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6319 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 15000 EUR. Торги состоялись 22 марта 2018.

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