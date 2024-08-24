Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Дукат 1809 года KR "400 лет Лейпцигскому университету" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал Дукат
- Год 1809
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1809 года "400 лет Лейпцигскому университету" со знаком KR. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6319 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 15000 EUR. Торги состоялись 22 марта 2018.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 16 декабря 2018
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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