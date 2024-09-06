Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1809 года S.G.H. "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал Талер
- Год 1809
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1809 года "Горный" со знаком S.G.H.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2971 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 1100 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen & Medaillen
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
218 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 января 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 24 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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