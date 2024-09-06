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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1809 года S.G.H. "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - Талер 1809 года S.G.H. "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - Талер 1809 года S.G.H. "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал Талер
  • Год 1809
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1809 года "Горный" со знаком S.G.H.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2971 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 1100 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Саксония-Альбертина Талер 1809 S.G.H. "Горный" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1809 S.G.H. "Горный" на аукционе Münzen & Medaillen - November 12, 2021
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
218 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1809 S.G.H. "Горный" на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1809 S.G.H. "Горный" на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1809 S.G.H. "Горный" на аукционе Emporium Hamburg - March 2, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 марта 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1809 S.G.H. "Горный" на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1809 S.G.H. "Горный" на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1809 S.G.H. "Горный" на аукционе Reinhard Fischer - September 15, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1809 S.G.H. "Горный" на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1809 S.G.H. "Горный" на аукционе Reinhard Fischer - March 17, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1809 S.G.H. "Горный" на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1809 S.G.H. "Горный" на аукционе Emporium Hamburg - May 13, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 мая 2016
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1809 S.G.H. "Горный" на аукционе Höhn - October 24, 2015
Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1809 S.G.H. "Горный" на аукционе Künker - June 24, 2015
Продавец Künker
Дата 24 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1809 S.G.H. "Горный" на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1809 S.G.H. "Горный" на аукционе Künker - January 31, 2013
Продавец Künker
Дата 31 января 2013
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1809 S.G.H. "Горный" на аукционе Teutoburger - December 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1809 S.G.H. "Горный" на аукционе Frühwald - October 27, 2012
Продавец Frühwald
Дата 27 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1809 S.G.H. "Горный" на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1809 S.G.H. "Горный" на аукционе Chaponnière & Hess-Divo - May 24, 2011
Продавец Chaponnière & Hess-Divo
Дата 24 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1809 S.G.H. "Горный" на аукционе Künker - March 1, 2010
Продавец Künker
Дата 1 марта 2010
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1809 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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