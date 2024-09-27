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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

5 талеров 1809 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 5 талеров 1809 года S.G.H. - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 5 талеров 1809 года S.G.H. - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1809
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 5 талеров 1809 года со знаком S.G.H.. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5166 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2400 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
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  • Künker (1)
Саксония-Альбертина 5 талеров 1809 S.G.H. на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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