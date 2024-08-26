Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1/12 талера 1809 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,437)
- Вес 3,341 гр
- Чистого серебра (0,0469 oz) 1,46 гр
- Диаметр 21,2 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал 1/12 талера
- Год 1809
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/12 талера 1809 года со знаком S.G.H.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2562 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 180 EUR. Торги состоялись 14 сентября 2012.
Сохранность
- Все фирмы
- Höhn (8)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Stare Monety (1)
- Teutoburger (1)
- WAG (3)
- Westfälische (2)
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1/12 талера 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск