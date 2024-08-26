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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/12 талера 1809 года S.G.H. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 1/12 талера 1809 года S.G.H. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 1/12 талера 1809 года S.G.H. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,437)
  • Вес 3,341 гр
  • Чистого серебра (0,0469 oz) 1,46 гр
  • Диаметр 21,2 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 1/12 талера
  • Год 1809
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/12 талера 1809 года со знаком S.G.H.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2562 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 180 EUR. Торги состоялись 14 сентября 2012.

Сохранность
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  • Höhn (8)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Stare Monety (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (3)
  • Westfälische (2)
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1809 S.G.H. на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
146 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1809 S.G.H. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1809 S.G.H. на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
131 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1809 S.G.H. на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1809 S.G.H. на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1809 S.G.H. на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1809 S.G.H. на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1809 S.G.H. на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1809 S.G.H. на аукционе Höhn - November 9, 2017
Продавец Höhn
Дата 9 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1809 S.G.H. на аукционе Höhn - October 28, 2017
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1809 S.G.H. на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1809 S.G.H. на аукционе Teutoburger - February 22, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1809 S.G.H. на аукционе Höhn - April 20, 2013
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1809 S.G.H. на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1809 S.G.H. на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1809 S.G.H. на аукционе Höhn - December 8, 2012
Продавец Höhn
Дата 8 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1809 S.G.H. на аукционе Höhn - September 15, 2012
Продавец Höhn
Дата 15 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/12 талера 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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