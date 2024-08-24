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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Дукат 1823 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - Дукат 1823 года I.G.S. - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - Дукат 1823 года I.G.S. - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал Дукат
  • Год 1823
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1823 года со знаком I.G.S.. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2212 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7000 EUR. Торги состоялись 20 ноября 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (2)
  • Künker (4)
Саксония-Альбертина Дукат 1823 I.G.S. на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU
Цена
4431 $
Цена в валюте аукциона 4200 EUR
Саксония-Альбертина Дукат 1823 I.G.S. на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность AU
Цена
4656 $
Цена в валюте аукциона 4800 EUR
Саксония-Альбертина Дукат 1823 I.G.S. на аукционе Künker - June 23, 2016
Продавец Künker
Дата 23 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1823 I.G.S. на аукционе Künker - November 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 ноября 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Саксония-Альбертина Дукат 1823 I.G.S. на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1823 I.G.S. на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Дукат 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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