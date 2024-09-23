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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Монеты Саксония-Альбертина 1823 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1823 I.G.S.
Средняя цена 5300 $
Продажи
0 6

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1823 I.G.S.
Средняя цена 130 $
Продажи
1 225
Аверс
Реверс
Талер 1823 I.G.S. Горный
Средняя цена 440 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
1/12 талера 1823 I.G.S.
Средняя цена 85 $
Продажи
1 18
Аверс
Реверс
1/24 талера 1823 I.G.S.
Средняя цена 55 $
Продажи
0 11

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1823 S
Средняя цена 190 $
Продажи
0 13
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