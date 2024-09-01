Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1823 года I.G.S. "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал Талер
- Год 1823
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1823 года "Горный" со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1057 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 850 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2022.
Сохранность
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
111 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Продавец Künker
Дата 26 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Berk
Дата 4 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 17 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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