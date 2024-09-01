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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1823 года I.G.S. "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - Талер 1823 года I.G.S. "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - Талер 1823 года I.G.S. "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал Талер
  • Год 1823
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1823 года "Горный" со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1057 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 850 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2022.

Сохранность
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  • Berk (1)
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  • Grün (4)
  • Höhn (4)
  • Künker (11)
  • Numisbalt (1)
  • SINCONA (1)
  • Sonntag (1)
  • UBS (1)
  • WAG (4)
Саксония-Альбертина Талер 1823 I.G.S. "Горный" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
111 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1823 I.G.S. "Горный" на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
311 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1823 I.G.S. "Горный" на аукционе Künker - May 11, 2022
Продавец Künker
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1823 I.G.S. "Горный" на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1823 I.G.S. "Горный" на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1823 I.G.S. "Горный" на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1823 I.G.S. "Горный" на аукционе Künker - June 25, 2020
Продавец Künker
Дата 25 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1823 I.G.S. "Горный" на аукционе Höhn - May 23, 2020
Продавец Höhn
Дата 23 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1823 I.G.S. "Горный" на аукционе Künker - March 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1823 I.G.S. "Горный" на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1823 I.G.S. "Горный" на аукционе Berk - September 4, 2019
Продавец Berk
Дата 4 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1823 I.G.S. "Горный" на аукционе Künker - June 25, 2019
Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1823 I.G.S. "Горный" на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1823 I.G.S. "Горный" на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1823 I.G.S. "Горный" на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1823 I.G.S. "Горный" на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1823 I.G.S. "Горный" на аукционе WAG - February 12, 2017
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1823 I.G.S. "Горный" на аукционе WAG - July 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1823 I.G.S. "Горный" на аукционе SINCONA - October 17, 2014
Продавец SINCONA
Дата 17 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1823 I.G.S. "Горный" на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1823 I.G.S. "Горный" на аукционе Höhn - December 8, 2012
Продавец Höhn
Дата 8 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1823 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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