Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1/12 талера 1823 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (0,437)
- Вес 3,341 гр
- Чистого серебра (0,0469 oz) 1,46 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал 1/12 талера
- Год 1823
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/12 талера 1823 года со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32277 проданному на аукционе Heritage Auctions за 376 USD. Торги состоялись 9 апреля 2015.
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Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 11 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 27 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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