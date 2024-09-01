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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/12 талера 1823 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 1/12 талера 1823 года I.G.S. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 1/12 талера 1823 года I.G.S. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,437)
  • Вес 3,341 гр
  • Чистого серебра (0,0469 oz) 1,46 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 1/12 талера
  • Год 1823
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/12 талера 1823 года со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 32277 проданному на аукционе Heritage Auctions за 376 USD. Торги состоялись 9 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1823 I.G.S. на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1823 I.G.S. на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1823 I.G.S. на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1823 I.G.S. на аукционе Stephen Album - April 11, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1823 I.G.S. на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1823 I.G.S. на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1823 I.G.S. на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1823 I.G.S. на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1823 I.G.S. на аукционе Rhenumis - March 11, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 11 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1823 I.G.S. на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1823 I.G.S. на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1823 I.G.S. на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1823 I.G.S. на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1823 I.G.S. на аукционе Reinhard Fischer - May 27, 2016
Продавец Reinhard Fischer
Дата 27 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1823 I.G.S. на аукционе Teutoburger - December 5, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1823 I.G.S. на аукционе WAG - June 14, 2015
Продавец WAG
Дата 14 июня 2015
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1823 I.G.S. на аукционе Heritage - April 14, 2015
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1823 I.G.S. на аукционе Heritage - April 14, 2015
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1823 I.G.S. на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/12 талера 1823 I.G.S. на аукционе Höhn - September 10, 2011
Продавец Höhn
Дата 10 сентября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1823 I.G.S. на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность MS63 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/12 талера 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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