1/24 талера 1823 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/24 талера 1823 года со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1367 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 75 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2017.

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