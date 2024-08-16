Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1/24 талера 1823 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,368)
- Вес 1,986 гр
- Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7308 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал 1/24 талера
- Год 1823
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/24 талера 1823 года со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1367 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 75 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2017.
Сохранность
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- Teutoburger (1)
- WAG (2)
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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