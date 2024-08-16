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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/24 талера 1823 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 1/24 талера 1823 года I.G.S. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 1/24 талера 1823 года I.G.S. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,368)
  • Вес 1,986 гр
  • Чистого серебра (0,0235 oz) 0,7308 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 1/24 талера
  • Год 1823
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/24 талера 1823 года со знаком I.G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1367 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 75 EUR. Торги состоялись 27 ноября 2017.

Сохранность
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  • Höhn (2)
  • Künker (1)
  • Russiancoin (2)
  • Sonntag (1)
  • Stare Monety (2)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (2)
Саксония-Альбертина 1/24 талера 1823 I.G.S. на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1/24 талера 1823 I.G.S. на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Саксония-Альбертина 1/24 талера 1823 I.G.S. на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Саксония-Альбертина 1/24 талера 1823 I.G.S. на аукционе Stare Monety - September 3, 2021
Саксония-Альбертина 1/24 талера 1823 I.G.S. на аукционе Stare Monety - September 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Саксония-Альбертина 1/24 талера 1823 I.G.S. на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/24 талера 1823 I.G.S. на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Саксония-Альбертина 1/24 талера 1823 I.G.S. на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина 1/24 талера 1823 I.G.S. на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/24 талера 1823 I.G.S. на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Саксония-Альбертина 1/24 талера 1823 I.G.S. на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/24 талера 1823 I.G.S. на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/24 талера 1823 I.G.S. на аукционе Künker - September 23, 2003
Продавец Künker
Дата 23 сентября 2003
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1/24 талера 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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