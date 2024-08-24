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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

3 пфеннига 1823 года S (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1823 года S - цена монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 3 пфеннига 1823 года S - цена монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,2 - 5,7 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1823
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 3 пфеннига 1823 года со знаком S. Это медная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2569 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 500 EUR. Торги состоялись 12 мая 2022.

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Саксония-Альбертина 3 пфеннига 1823 S на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
341 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Саксония-Альбертина 3 пфеннига 1823 S на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Саксония-Альбертина 3 пфеннига 1823 S на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 3 пфеннига 1823 S на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 3 пфеннига 1823 S на аукционе Künker - March 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 марта 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Саксония-Альбертина 3 пфеннига 1823 S на аукционе Höhn - October 22, 2016
Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 3 пфеннига 1823 S на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 3 пфеннига 1823 S на аукционе Stack's - October 6, 2014
Саксония-Альбертина 3 пфеннига 1823 S на аукционе Stack's - October 6, 2014
Продавец Stack's
Дата 6 октября 2014
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Саксония-Альбертина 3 пфеннига 1823 S на аукционе Stack's - September 8, 2014
Саксония-Альбертина 3 пфеннига 1823 S на аукционе Stack's - September 8, 2014
Продавец Stack's
Дата 8 сентября 2014
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Саксония-Альбертина 3 пфеннига 1823 S на аукционе Stack's - June 2, 2014
Саксония-Альбертина 3 пфеннига 1823 S на аукционе Stack's - June 2, 2014
Продавец Stack's
Дата 2 июня 2014
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Саксония-Альбертина 3 пфеннига 1823 S на аукционе Stack's - April 7, 2014
Саксония-Альбертина 3 пфеннига 1823 S на аукционе Stack's - April 7, 2014
Продавец Stack's
Дата 7 апреля 2014
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Саксония-Альбертина 3 пфеннига 1823 S на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 3 пфеннига 1823 S на аукционе Künker - June 21, 2004
Продавец Künker
Дата 21 июня 2004
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 пфеннига 1823 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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