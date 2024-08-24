Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
3 пфеннига 1823 года S (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,2 - 5,7 гр
- Диаметр 25,5 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1823
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 3 пфеннига 1823 года со знаком S. Это медная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2569 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 500 EUR. Торги состоялись 12 мая 2022.
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Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 6 октября 2014
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 8 сентября 2014
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 2 июня 2014
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 7 апреля 2014
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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