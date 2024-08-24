3 пфеннига 1823 года S (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 3 пфеннига 1823 года со знаком S. Это медная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2569 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 500 EUR. Торги состоялись 12 мая 2022.

Сохранность UNC (7) AU (1) XF (4) VF (1) Сохранность (слабы) MS63 (4) BN (4) Сервис NGC (4)