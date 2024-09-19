Дукат 1825 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1825 года со знаком I.G.S.. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1201 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 3400 EUR. Торги состоялись 24 апреля 2014.

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