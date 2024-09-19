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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Дукат 1825 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - Дукат 1825 года I.G.S. - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - Дукат 1825 года I.G.S. - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,986)
  • Вес 3,49 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал Дукат
  • Год 1825
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1825 года со знаком I.G.S.. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1201 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 3400 EUR. Торги состоялись 24 апреля 2014.

Сохранность
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  • Cayón (1)
  • Dorotheum (1)
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  • Höhn (2)
  • Künker (9)
  • Leu (2)
  • Rauch (1)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (1)
Саксония-Альбертина Дукат 1825 I.G.S. на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
2547 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Саксония-Альбертина Дукат 1825 I.G.S. на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2018
Сохранность XF
Цена
3466 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Саксония-Альбертина Дукат 1825 I.G.S. на аукционе Dorotheum - November 17, 2016
Продавец Dorotheum
Дата 17 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1825 I.G.S. на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1825 I.G.S. на аукционе Teutoburger - May 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2016
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина Дукат 1825 I.G.S. на аукционе Busso Peus - April 29, 2016
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1825 I.G.S. на аукционе Rauch - April 20, 2016
Продавец Rauch
Дата 20 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1825 I.G.S. на аукционе Busso Peus - November 6, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 6 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1825 I.G.S. на аукционе Busso Peus - April 25, 2014
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1825 I.G.S. на аукционе Höhn - December 7, 2013
Продавец Höhn
Дата 7 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина Дукат 1825 I.G.S. на аукционе Busso Peus - April 26, 2013
Продавец Busso Peus
Дата 26 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1825 I.G.S. на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1825 I.G.S. на аукционе Höhn - April 14, 2012
Продавец Höhn
Дата 14 апреля 2012
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1825 I.G.S. на аукционе Künker - June 21, 2011
Продавец Künker
Дата 21 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1825 I.G.S. на аукционе Künker - September 29, 2009
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2009
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1825 I.G.S. на аукционе Künker - September 29, 2009
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1825 I.G.S. на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность UNC
Цена
Саксония-Альбертина Дукат 1825 I.G.S. на аукционе UBS - January 21, 2008
Продавец UBS
Дата 21 января 2008
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Дукат 1825 I.G.S. на аукционе Leu - October 24, 2005
Продавец Leu
Дата 24 октября 2005
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Дукат 1825 I.G.S. на аукционе Künker - September 23, 2003
Продавец Künker
Дата 23 сентября 2003
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина Дукат 1825 I.G.S. на аукционе Leu - October 22, 2002
Продавец Leu
Дата 22 октября 2002
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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