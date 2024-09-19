Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Дукат 1825 года I.G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Золото (0,986)
- Вес 3,49 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал Дукат
- Год 1825
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Дукат 1825 года со знаком I.G.S.. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1201 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 3400 EUR. Торги состоялись 24 апреля 2014.
Сохранность
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Продавец Dorotheum
Дата 17 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rauch
Дата 20 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 6 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Busso Peus
Дата 26 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2009
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
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