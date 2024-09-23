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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Монеты Саксония-Альбертина 1825 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1825 S
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 талеров 1825 S
Средняя цена 5300 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
Дукат 1825 I.G.S.
Средняя цена 3000 $
Продажи
0 23

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1825 S
Средняя цена 290 $
Продажи
1 91
Аверс
Реверс
Талер 1825 S Горный
Средняя цена 450 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
1/6 талера 1825 G.S.
Средняя цена 130 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
1/12 талера 1825 S
Средняя цена 80 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1/24 талера 1825 S
Средняя цена 75 $
Продажи
0 7

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1825 S
Средняя цена 430 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1825 S
Средняя цена 230 $
Продажи
0 13
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