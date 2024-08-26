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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

5 талеров 1825 года S (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 5 талеров 1825 года S - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 5 талеров 1825 года S - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 5 талеров
  • Год 1825
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 5 талеров 1825 года со знаком S. Это золотая монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5192 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4800 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Baldwin's (1)
  • Hess Divo (1)
  • Künker (10)
Саксония-Альбертина 5 талеров 1825 S на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность XF
Цена
5260 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Саксония-Альбертина 5 талеров 1825 S на аукционе Künker - January 31, 2019
Продавец Künker
Дата 31 января 2019
Сохранность XF
Цена
5739 $
Цена в валюте аукциона 5000 EUR
Саксония-Альбертина 5 талеров 1825 S на аукционе Künker - March 11, 2015
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 5 талеров 1825 S на аукционе Hess Divo - October 26, 2012
Продавец Hess Divo
Дата 26 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Саксония-Альбертина 5 талеров 1825 S на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Саксония-Альбертина 5 талеров 1825 S на аукционе Künker - June 21, 2011
Продавец Künker
Дата 21 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 5 талеров 1825 S на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 5 талеров 1825 S на аукционе Künker - June 18, 2007
Продавец Künker
Дата 18 июня 2007
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 5 талеров 1825 S на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 5 талеров 1825 S на аукционе Künker - June 20, 2005
Продавец Künker
Дата 20 июня 2005
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 5 талеров 1825 S на аукционе Künker - June 17, 2001
Продавец Künker
Дата 17 июня 2001
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 5 талеров 1825 S на аукционе Künker - September 27, 1999
Продавец Künker
Дата 27 сентября 1999
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 талеров 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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