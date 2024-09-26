Талер 1825 года S (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1825 года со знаком S. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 892 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 3300 EUR. Торги состоялись 23 ноября 2020.

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