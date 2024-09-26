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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1825 года S (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - Талер 1825 года S - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - Талер 1825 года S - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал Талер
  • Год 1825
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (91)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1825 года со знаком S. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 892 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 3300 EUR. Торги состоялись 23 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина Талер 1825 S на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Саксония-Альбертина Талер 1825 S на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
229 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1825 S на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1825 S на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1825 S на аукционе Numismatica Luciani - November 10, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 10 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1825 S на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1825 S на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1825 S на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1825 S на аукционе Rauch - September 24, 2023
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1825 S на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1825 S на аукционе Roma Numismatics - July 17, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 17 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 июня 2023
Сохранность F
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Саксония-Альбертина Талер 1825 S на аукционе Aurea - April 6, 2023
Продавец Aurea
Дата 6 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1825 S на аукционе Aurea - December 10, 2022
Продавец Aurea
Дата 10 декабря 2022
Сохранность XF
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Саксония-Альбертина Талер 1825 S на аукционе Kroha - October 29, 2022
Продавец Kroha
Дата 29 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1825 S на аукционе Rauch - September 25, 2022
Продавец Rauch
Дата 25 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1825 S на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1825 S на аукционе Felzmann - September 5, 2022
Продавец Felzmann
Дата 5 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1825 S на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1825 S на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1825 S на аукционе Höhn - November 20, 2021
Продавец Höhn
Дата 20 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Саксония-Альбертина Талер 1825 S на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи Талер 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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