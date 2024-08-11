Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
3 пфеннига 1825 года S (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,2 - 5,7 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1825
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 3 пфеннига 1825 года со знаком S. Это медная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2354 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 21 июня 2011.
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Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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