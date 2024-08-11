Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

3 пфеннига 1825 года S (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1825 года S - цена монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 3 пфеннига 1825 года S - цена монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,2 - 5,7 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1825
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 3 пфеннига 1825 года со знаком S. Это медная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2354 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 21 июня 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Coinhouse (1)
  • Grün (1)
  • Höhn (3)
  • Künker (2)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (2)
Саксония-Альбертина 3 пфеннига 1825 S на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
203 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Саксония-Альбертина 3 пфеннига 1825 S на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Саксония-Альбертина 3 пфеннига 1825 S на аукционе Coinhouse - October 9, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 9 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 3 пфеннига 1825 S на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 3 пфеннига 1825 S на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 3 пфеннига 1825 S на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 3 пфеннига 1825 S на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 3 пфеннига 1825 S на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 3 пфеннига 1825 S на аукционе Künker - June 21, 2011
Продавец Künker
Дата 21 июня 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 3 пфеннига 1825 S на аукционе Künker - March 1, 2010
Продавец Künker
Дата 1 марта 2010
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 3 пфеннига 1825 S на аукционе Münzen & Medaillen - October 8, 2003
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 8 октября 2003
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 пфеннига 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Саксония-Альбертина Каталог монет Фридриха Августа I Монеты Саксония-Альбертина 1825 года Все саксония-альбертинских монеты саксония-альбертинских медные монеты саксония-альбертинских монеты номиналом 3 пфеннига Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск