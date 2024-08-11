3 пфеннига 1825 года S (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 3 пфеннига 1825 года со знаком S. Это медная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2354 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1200 EUR. Торги состоялись 21 июня 2011.

Сохранность PROOF (1) AU (3) XF (3) VF (4)