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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/12 талера 1825 года S (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 1/12 талера 1825 года S - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 1/12 талера 1825 года S - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,437)
  • Вес 3,341 гр
  • Чистого серебра (0,0469 oz) 1,46 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 1/12 талера
  • Год 1825
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/12 талера 1825 года со знаком S. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2576 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 180 EUR. Торги состоялись 12 мая 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Frühwald (3)
  • Grün (1)
  • Künker (1)
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1825 S на аукционе Frühwald - December 12, 2020
Продавец Frühwald
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1825 S на аукционе Frühwald - February 16, 2020
Продавец Frühwald
Дата 16 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1825 S на аукционе Frühwald - September 27, 2019
Продавец Frühwald
Дата 27 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1825 S на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Саксония-Альбертина 1/12 талера 1825 S на аукционе Künker - September 24, 2006
Продавец Künker
Дата 24 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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