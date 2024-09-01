Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1/12 талера 1825 года S (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,437)
- Вес 3,341 гр
- Чистого серебра (0,0469 oz) 1,46 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал 1/12 талера
- Год 1825
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/12 талера 1825 года со знаком S. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2576 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 180 EUR. Торги состоялись 12 мая 2022.
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