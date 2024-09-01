1/12 талера 1825 года S (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/12 талера 1825 года со знаком S. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2576 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 180 EUR. Торги состоялись 12 мая 2022.

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