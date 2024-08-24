Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
Талер 1825 года S "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Фотография: MDC Monaco
Техническая информация
- Металл Серебро (0,833)
- Вес 28,063 гр
- Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал Талер
- Год 1825
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1825 года "Горный" со знаком S. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4734 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1450 EUR. Торги состоялись 24 марта 2021.
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Dorotheum
Дата 20 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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