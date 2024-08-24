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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Талер 1825 года S "Горный" (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - Талер 1825 года S "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - Талер 1825 года S "Горный" - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: MDC Monaco

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,833)
  • Вес 28,063 гр
  • Чистого серебра (0,7516 oz) 23,3765 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал Талер
  • Год 1825
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты Талер 1825 года "Горный" со знаком S. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4734 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1450 EUR. Торги состоялись 24 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина Талер 1825 S "Горный" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность XF
Цена
518 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1825 S "Горный" на аукционе WAG - May 14, 2023
Продавец WAG
Дата 14 мая 2023
Сохранность VF
Цена
175 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Саксония-Альбертина Талер 1825 S "Горный" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1825 S "Горный" на аукционе MDC Monaco - June 4, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 4 июня 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1825 S "Горный" на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1825 S "Горный" на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1825 S "Горный" на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1825 S "Горный" на аукционе Dorotheum - November 20, 2020
Продавец Dorotheum
Дата 20 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1825 S "Горный" на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1825 S "Горный" на аукционе Künker - June 25, 2020
Продавец Künker
Дата 25 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1825 S "Горный" на аукционе WAG - June 7, 2020
Продавец WAG
Дата 7 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1825 S "Горный" на аукционе Künker - March 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1825 S "Горный" на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1825 S "Горный" на аукционе Künker - September 19, 2019
Продавец Künker
Дата 19 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1825 S "Горный" на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1825 S "Горный" на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1825 S "Горный" на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1825 S "Горный" на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина Талер 1825 S "Горный" на аукционе Künker - February 8, 2018
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1825 S "Горный" на аукционе Felzmann - July 5, 2017
Продавец Felzmann
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина Талер 1825 S "Горный" на аукционе Künker - June 28, 2017
Продавец Künker
Дата 28 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1825 "Горный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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