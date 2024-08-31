Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1 пфенниг 1825 года S (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1825 года S - цена монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 1 пфенниг 1825 года S - цена монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,7 - 2,3 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1825
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 пфенниг 1825 года со знаком S. Это медная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1555 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 625 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Grün (4)
  • Höhn (1)
  • Karamitsos (1)
  • Rauch (1)
  • Stack's (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (4)
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1825 S на аукционе Karamitsos - December 10, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 10 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1825 S на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1825 S на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1825 S на аукционе WAG - February 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
496 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1825 S на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1825 S на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1825 S на аукционе Stack's - October 17, 2018
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1825 S на аукционе Stack's - October 17, 2018
Продавец Stack's
Дата 17 октября 2018
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1825 S на аукционе Rauch - March 17, 2018
Продавец Rauch
Дата 17 марта 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1825 S на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1825 S на аукционе WAG - June 15, 2014
Продавец WAG
Дата 15 июня 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1825 S на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1825 S на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Саксония-Альбертина 1 пфенниг 1825 S на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Саксония-Альбертина Каталог монет Фридриха Августа I Монеты Саксония-Альбертина 1825 года Все саксония-альбертинских монеты саксония-альбертинских медные монеты саксония-альбертинских монеты номиналом 1 пфенниг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск