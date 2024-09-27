Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1/6 талера 1825 года G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,541)
- Вес 5,397 гр
- Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9198 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Фридрих Август I
- Номинал 1/6 талера
- Год 1825
- Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1825 года со знаком G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1913 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 260 EUR. Торги состоялись 22 мая 2020.
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen & Medaillen
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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