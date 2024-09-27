1/6 талера 1825 года G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1825 года со знаком G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1913 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 260 EUR. Торги состоялись 22 мая 2020.

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