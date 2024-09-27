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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/6 талера 1825 года G.S. (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

Аверс монеты - 1/6 талера 1825 года G.S. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I Реверс монеты - 1/6 талера 1825 года G.S. - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Фридрих Август I

Фотография: Leipziger Münzhandlung und Auktion Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,541)
  • Вес 5,397 гр
  • Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9198 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1825
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/6 талера 1825 года со знаком G.S.. Это серебряная монета периода Фридриха Августа I отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1913 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 260 EUR. Торги состоялись 22 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1825 G.S. на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность AU
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1825 G.S. на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
177 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1825 G.S. на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1825 G.S. на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1825 G.S. на аукционе Höhn - November 20, 2021
Продавец Höhn
Дата 20 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1825 G.S. на аукционе Münzen & Medaillen - November 12, 2021
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1825 G.S. на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1825 G.S. на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 20, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 20 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1825 G.S. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1825 G.S. на аукционе Höhn - May 23, 2020
Продавец Höhn
Дата 23 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1825 G.S. на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1825 G.S. на аукционе WAG - April 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1825 G.S. на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1825 G.S. на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1825 G.S. на аукционе WAG - May 6, 2018
Продавец WAG
Дата 6 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1825 G.S. на аукционе Höhn - April 14, 2018
Продавец Höhn
Дата 14 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 1/6 талера 1825 G.S. на аукционе Künker - March 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1825 G.S. на аукционе Höhn - October 28, 2017
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1825 G.S. на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1825 G.S. на аукционе Rauch - June 25, 2017
Продавец Rauch
Дата 25 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/6 талера 1825 G.S. на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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