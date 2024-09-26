Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

10 талеров 1825 года S (Саксония-Альбертина, Фридрих Август I)

no image
no image

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 13,364 гр
  • Чистого золота (0,3876 oz) 12,0543 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Фридрих Август I
  • Номинал 10 талеров
  • Год 1825
  • Правитель Фридрих Август I (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи 10 талеров 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Саксония-Альбертина Каталог монет Фридриха Августа I Монеты Саксония-Альбертина 1825 года Все саксония-альбертинских монеты саксония-альбертинских золотые монеты саксония-альбертинских монеты номиналом 10 талеров Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск